الإطاحة بمواطن ومقيم في الرياض بحوزتهما 800 ألف ريال مزيفة

تواصل- واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة بداخل شقةٍ سكنية بحي الملك فيصل شرقي العاصمة الرياض،

وأضاف المتحدث أنه تم ضبط بحوزتهما ما يعادل (800,000) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيفة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.