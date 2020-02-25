الإطاحة بأفراد عصابة سلبوا عمالة في مقار عملهم تحت تهديد السلاح بمكة

تمكنت دوريات الأمنية في مكة المكرمة ممثلة في مركز شرطة الكعكية من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 6 أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية، بعد أن قاموا بسلب عدد من العمالة في مقار عملهم تحت تهديد السلاح.

وقد نجح رجال البحث والتحري – بعد رفع البصمات – من تحديد هوية الجناة وهم 3 مواطنين بينهم مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، ومصري واثنان من الجنسية الباكستانية، وجرى ضبط المسروقات والمركبة المستخدمة.

وكان مركز العمليات قد تلقى بلاغاً يُفيد بتعرض منزل غرب العاصمة المقدسة للسطو المسلح وسرقة عدد من الأشخاص في مقر عملهم، وأخذ ما بحوزتهم من أموال بلغت 45 ألف ريال، وعدد 15 جهاز جوال، فيما فتحت النيابة العامة التحقيق لكشف الملابسات.