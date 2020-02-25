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بينهم 4 سعوديات.. البحرين تعلن 6 إصابات جديدة بـ«فيروس كورونا»

بينهم 4 سعوديات.. البحرين تعلن 6 إصابات جديدة بـ«فيروس كورونا»
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تواصل- واس:

سجّلت مملكة البحرين اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين وسعوديين قادمين من إيران لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها إلى 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة في مملكة البحرين أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينيين اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، مؤكدةً أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة، مبينةً أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم عزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

 

 

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