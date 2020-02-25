البحرين تعلن عن إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعلق الرحلات القادمة من دبي والشارقة

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد تشخيص حالة مواطنة بحرينية قادمة من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.

وأفادت الوزارة بأنه تم فحص المواطنة البحرينية فور وصولها إلى البلاد وإجراء جميع التحاليل اللازمة وهي في القاعة المخصصة لهذا الغرض بالمطار التي أكدت إصابتها بالفيروس لتبلغ بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها في المملكة حالتين.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين اليوم عن تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

وأكدت الإدارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء البحرينية على ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت إنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس موضحة أنه سيتم فحص جميع القادمين إلى مطار البحرين الدولي المشتبه بإصابتهم بالفيروس للتأكد من خلوهم من ذلك، مؤكدة أنه في حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.