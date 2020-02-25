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من بينها أمريكا وبريطانيا.. «التعليم» تضع 7 شروط لابتعاث الماجستير في 5 دول

من بينها أمريكا وبريطانيا.. «التعليم» تضع 7 شروط لابتعاث الماجستير في 5 دول
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم عن البدء في استقبال طلبات المعلمين الراغبين في دراسة الماجستير في كل من دول أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزلندا وأيرلندا للعام الدراسي القادم 1442، وذلك التخصصات التالية: القيادة والعلوم البحتة والتربية الخاصة والطفولة المبكرة والإرشاد المدرسي.

وأوضحت الوزارة أن هناك شروطاً يجب توفرها لدى المتقدم أبرزها 7 وهي: ألا يزيد عمر المترشح على 25 عاماً وفقاً للتاريخ الهجري، والمعدل التراكمي للبكالوريوس من 4 إلى 5 أو 3 إلى 4 أو 90 إلى 100، والحصول على 5 درجات في اختبار UKVI IELTS، والحصول على 80 درجة في اختبار قدرات الجامعيين، والأداء الوظيفي ممتاز في آخر سنة، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي في السنة الأخيرة أو أن يكون طرفاً في قضية قائمة، مع اجتياز المقابلة الشخصية في جهاز الوزارة بحد أدنى 80 درجة. كما تتضمن الشروط ألا يكون قد سبق له الحصول على فرصة ابتعاث سابقة، وأن يلتزم بالدراسة في نفس الجامعة والتخصص المترشح له، وأن يكون الترشيح وفقاً للفئة المستهدفة في المسارات المحددة، وأن يتم تحديد رغبات دول الابتعاث وفق ما تم تحديده في نظام فارس.

وأبانت الوزارة أنه بالإمكان الحصول مجاناً على برنامج الإعداد المكثف لاختبار اللغة الإنجليزية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدمام وجدة والطائف وبريدة وأبها وخميس مشيط.

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