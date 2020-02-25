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«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة

«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم على مناطق المملكة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعال – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وحفر الباطن والقيصومة، بينما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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