الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة» تكشف حقيقة رسالة التحذير من المطاعم بسبب كورونا

«الصحة» تكشف حقيقة رسالة التحذير من المطاعم بسبب كورونا
0

تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة علاقتها بما يتم تداوله بشأن رسالة التحذير من الأكل والطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا الجديد.

وكانت الوزارة أكدت أن “كورونا” الجديد شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، ويجب للوقاية منه الاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أي أعراض تنفسية.

وأضافت أن هذه الإجراءات كفيلة بالحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر، داعيةً للتواصل معها على الرقم (937) للإجابة عن أي استفسارات بشأنه.

وأهابت الوزارة بالجميع التواصل معها في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

مواد ذات صلة

منظمة الصحة تحذر من وباء عالمي محتمل بسبب «كورونا المستجد»

منظمة الصحة تحذر من وباء عالمي محتمل بسبب «كورونا المستجد»

الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس «كورونا» بعد قدومهم من إيران

الكويت تعلن إصابة 3 أشخاص بفيروس «كورونا» بعد قدومهم من إيران

الصحة البحرينية تعلن تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن قادم من إيران

الصحة البحرينية تعلن تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن قادم من إيران

تنبيه من سفارة المملكة بإيطاليا: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»

تنبيه من سفارة المملكة بإيطاليا: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>