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4 نصائح لحماية العين من متلازمة النظر إلى الكمبيوتر

4 نصائح لحماية العين من متلازمة النظر إلى الكمبيوتر
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تواصل – وكالات:

ينصح خبراء الصحة باتباع بعض الإجراءات أثناء العمل أو الجلوس أمام الحاسب الآلي لحماية العين من أضرار الكمبيوتر ومنها متلازمة النظر إلى الكمبيوتر.

وتقدّر التقارير الطبية عدد من يشتكون من متلازمة النظر إلى الكمبيوتر بحوالي 60 مليون إنسان حول العالم، وتسمّى الحالة أيضاً بـ “متلازمة الإجهاد الرقمي للعين”، حيثتنتج عن هذه المتلازمة مجموعة من الأعراض، أهمها: ضبابية الرؤية، والصداع، وجفاف العين، وآلام الرقبة، وصعوبة إعادة تركيز النظر إلى بعض الأشياء.

ويمكن أن تؤثر هذه الأعراض على الإنتاجية، أو القدرة على العمل والإنجاز في بعض الأوقات، ويوصي الأطباء بالراحة لعلاج هذه الحالة.

ويُنصح باتباع قاعدة 20:20:20 لمنع العين من الإجهاد. ويعني ذلك النظر بعيداً عن الشاشة كل 20 دقيقة، إلى شيء على مسافة 20 متراً، على أن يستمر النظر إليه لمدة 20 ثانية قبل العودة إلى الشاشة مرة أخرى.

ويؤكد الأطباء على اتباع التوصيات التالية للوقاية من متلازمة النظر إلى الكمبيوتر:

* تناول المزيد من الخضروات وخاصة الورقية.

* تناول مكملات تحتوي على اللوتين.

* مراقبة الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة، وتفادي تمضية أوقات لا فائدة منها.

* ارتداء النظارات الطبية يساعد على تخفيف إجهاد العين.

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