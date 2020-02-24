تنبيه عاجل لقائدي السيارات.. موجة غبار كثيفة تحجب الرؤية على عدة طرق

تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طرق الطائف، الرياض،رنية-الخرمة،المدينة-الجموم.

وأضاف المركز أن موجة الغبار الكثيف تسببت في شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويرجى من سالكي الطرق أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض ،الشرقية ،القصيم ،حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة ،المدينة المنورة، عسير.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق تبوك، الجوف ،الحدود الشمالية، حائل، القصيم تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة كذلك على مرتفعات المدينة المنورة، ويتوقع بمشيئة الله تعالى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.