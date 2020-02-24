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رسمياً.. هواوي تعلن عن هاتفها الثاني Mate XS القابل للطي

رسمياً.. هواوي تعلن عن هاتفها الثاني Mate XS القابل للطي
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة هواوي اليوم الاثنين رسميًا عن ثاني هواتفها الذكية القابلة للطي (ميت إكس إس) Mate XS، الذي يأتي بعد نحو عام على إطلاق الهاتف الأول (ميت إكس) Mate X، كما أنه يأتي في ظروف صعبة تمر بها الشركة الصينية التي تعاني منذ شهر أيار/ مايو الماضي من عقوبات أمريكية أعاقت نموها.

وبالنظر إلى هاتف (ميت إكس إس) الجديد، يبدو أنه مماثل لهاتف (ميت إكس) الحالي، ولكن الشركة تقول: إن الجيل الجديد يقدم شاشة أشد متانةً، ثم إنه أُعيد تصميم المفاصل. وداخليًا، يحتوي الهاتف معالجًا أسرع، وهو: (كيرين 990) Kirin 990 بدلًا من معالج (كيرين 890).

ولن يدعم الهاتف الجديد خدمات وتطبيقات جوجل بسبب العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تحديثات أندرويد. ومع ذلك، فإن الهاتف سيأتي بسعر باهظ يبلغ 2,499 دولارًا أمريكيًا، وسيُطرح اعتبارًا من الشهر القادم في الأسواق العالمية.

وقالت هواوي: إنها استخدمت هذه المرة بناءً (رباعي الطبقات) للشاشة على (ميت إكس إس)، مما يجعله أكثر تحملًا. مع ذلك، فإن الطبقات مصنوعة من البلاستيك، الأمر الذي يجعل هاتف سامسونج القابل للطي الأحدث (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الوحيد في تقديم حماية مصنوعة من الزجاج.

ويمكن للهاتف الجديد عرض حتى 3 تطبيقات معًا، الأول يظهر على جانب الأيسر من الشاشة، والثاني على الجانب الأيمن، والثالث في نافذة عائمة. وما عدا ذلك، فإن الهاتف يقدم المواصفات الداخلية ذاتها لهاتف (ميت إكس)، بما في ذلك البطارية التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ ساعة، والكاميرات التي تأتي بدقة 40 ميجابكسل للرئيسية، و8 ميجابكسل للثانية، و16 ميجابكسل للثالثة، وحساس التصوير الثلاثي الأبعاد. أما الشاشة، فيبلغ قياسها 8 بوصات حين فتح الهاتف، وتُطوى نحو الخارج. ويبلغ قياسها 6.6 بوصات حين الطي.

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