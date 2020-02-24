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سفارة المملكة بالكويت توضح حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس «كورونا»

سفارة المملكة بالكويت توضح حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس «كورونا»
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تواصل – واس:

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، أن حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس (كورونا) في دولة الكويت الشقيقة مستقرة ولله الحمد ولا يوجد هناك أي خطورة عليه، مشيرة إلى أنها مستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة – لا سمح الله – على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة ( 0096551121069) .

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