تواصل – وكالات:

تتعدد أسباب بطء الهاتف وظهور الكثير من المشاكل بعد فترة من الاستخدام، ولكن السبب الرئيسي هو عدم تنظيف النظام في الهاتف من الملفات غير الضرورية وبعض التطبيقات التي تحمل فيروسات.

وبحسب موقع “عربي تك” التقني، يلجأ الكثير من الأشخاص في التفكير في تنظيف الهاتف وتحرير من المساحة عندما يواجهون فقط مشكلة ما في الهاتف، ولكن يجد البعض صعوبة في القيام بهذا الأمر.

إليك أبرز 4 تطبيقات أندرويد تساهم في تنظيف الهاتف وتسريعه لهذا العام 2020:

1- تطبيق Droid Optimizer

2- تطبيق CCleaner

3- تطبيق All-In-One Toolbox

4- تطبيق Norton Clean