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شرطة الجوف: القبض على قائد سيارة قاوم رجال الأمن وصدم مركبة متعمداً

شرطة الجوف: القبض على قائد سيارة قاوم رجال الأمن وصدم مركبة متعمداً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم الاثنين، القبض على قائد مركبة قاوم رجال الأمن وصدم إحدى المركبات متعمدًا، مشيرة إلى أنه كان يقود بحالة غير متزنة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأن دوريات شرطة محافظة طبرجل، رصدت وهي تؤدي مهامها اليومية، قائد مركبة وهو يقودها بحالة غير متزنة، مضيفاً أنه عند محاولة استيقافه، قاوم رجال الأمن وتعمد صدم إحدى المركبات المستخدمة للطريق، مما اقتضى استيقافه بالقوة الجبرية.

وأشار المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، إلى أنه اتضح بالقبض عليه، أنه كان في حالة انفعال شديد ويعاني اضطرابات نفسية، وتمت إحالته للمستشفى للوقوف على حالته الصحية والنفسية، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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