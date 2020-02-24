بالصور.. «السديس» يطمئن على صحة شيخ مؤذني المسجد النبوي

تواصل- فريق التحرير:

أجرى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، زيارة لشيخ المؤذنين عبدالرحمن خاشقجي، الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة المنورة.

واطمأن السديس، على صحة شيخ مؤذني المسجد النبوي، الذي تعرض لوعكة صحية مؤخرًا دخل على إثرها المستشفى، سائلاً الله أن يتمم عليه الشفاء وأن يمن عليه بالصحة والعافية.

من جانبه، أعرب خاشقجي عن بالغ شكره وتقديره للسديس، على هذه الزيارة غير المستغربة، ومتابعته المستمرة لجميع منسوبي الحرمين، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.