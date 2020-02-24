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«الصحة» تُعلق على إصابة مواطن سعودي بـ«كورونا» في الكويت

«الصحة» تُعلق على إصابة مواطن سعودي بـ«كورونا» في الكويت
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حالياً في الكويت والذي أُصيب بفيروس كورونا الجديد بعد عودته من إيران، مؤكدة أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه، وسيتم متابعة حالته وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن إصابة ٣ أشخاص بفيروس كورونا الجديد بعد عودتهم من إيران ومن ضمنهم مواطن سعودي، مبينةً أنهم تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية وأن حالتهم الصحية طبيعية حتى الآن .

 

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