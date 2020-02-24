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الصحة البحرينية تعلن تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن قادم من إيران

الصحة البحرينية تعلن تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» لمواطن قادم من إيران
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا المستجد” لأحد المواطنين البحرينيين قادم من إيران، مشيرة إلى أنه تم الاشتباه بإصابته وظهور أعراض الفيروس عليه، وتم نقله فورًا للعلاج والعزل، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أكدت وزارة الصحة أنها اتبعت جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة؛ إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس؛ حيث تم إجراء التحاليل اللازمة عبر فريق طبي مختص، كما تم استدعاء المخالطين للمريض، وتطبيق إجراءات العزل المعتمدة عليهم.

وأشارت وزارة الصحة البحرينية إلى أنها تُواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة، من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يومًا من قِبَل فريق متخصص من الصحة العامة، والاتصال بهم يوميًّا؛ للتأكد من خلوّهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19، بحسب المعايير الدولية، والتي ‫أوصت بها منظمة الصحة العالمية؛ وذلك وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس.

وأهابت الوزارة بكل المواطنين والمقيمين، إلى أنه في حال شعورهم بالأعراض التالية المرتبطة بفيروس كورونا COVID-19 مثل ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم لأحد البلدان المصابة بالفيروس أو اختلاطهم بأحد المسافرين إليها أو اختلاطهم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في مقرّ سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قِبَل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

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