«تقويم التعليم» تكشف عن أداء طلاب المدارس الأهلية في الاختبارات العالمية

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كشف تقرير لهيئة تقويم التعليم والتدريب أن بعض المدارس الأهلية تتكئ على ما يتمتع به طلابها من ظروف اجتماعية اقتصادية جيدة، ولا تقدم إضافة حقيقية لأدائهم، ففي الاختبارات العالمية التي شارك فيها الطلاب من المدارس الأهلية كان أداؤهم أعلى بمتوسط 2,25 نقطة في القراءة، و3,33 نقطة في الرياضيات،و9,30 نقطة في العلوم.

وأشارت «هيئة تقويم التعليم» وفقاً لـ”المدينة”، إلى أنه بعد الضبط الإحصائي لمقياس الحالة الاجتماعية -الاقتصادية للطالب، تقلصت الفجوة إلى 9,1 نقطة في القراءة، و7,13 نقطة في الرياضيات، و3,10 نقطة في العلوم، وبعد ضبط متوسط المستوى الاجتماعي الاقتصادي للمدرسة، تفوقت المدارس الحكومية بمتوسط 21 نقطة في القراءة، و4,6 نقطة في الرياضيات، و2,7 نقطة في العلوم.

وتمتلك هيئة تقويم التعليم والتدريب مركزاً متخصصاً في تقويم المدارس وهو «المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي» ويعتبر مسؤولاً عن برامج ومشاريع التعليم العام والتي تتمثل في تقويم الأداء المدرسي ومعاير مناهج التعليم العام والمعاير المهنية ورخص المعلمين وتقويم أداء نظام التعليم في المملكة.