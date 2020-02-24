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تنبيه من سفارة المملكة بإيطاليا: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»

تنبيه من سفارة المملكة بإيطاليا: احذروا السفر إلى هذه المدن بسبب «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة المملكة لدى إيطاليا تحذيرا إلى المواطنين من السفر لعدد من المدن الإيطالية بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عبر تغريدة للسفارة على حسابها الرسمي بتويتر، إذ ذكرت: “حرصًا على سلامة المواطنين من الزوار والمقيمين في إيطاليا وبناء على ما صدر عن الحكومة الايطالية بشأن الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا في الأقاليم الشمالية (Lombardia، Veneto، Piemonte)، وعزل البلدات التي تفشى بها الفيروس (Cadogno، Casalpusterlengo، Vò Euganeo). تهيب السفارة بالمواطنين الكرام بعدم السفر إلى تلك البلدات، وأخذ الحيطة والحذر واتّباع إجراءات السلامة”.

وأضافت السفارة “بالإمكان التواصل على هاتف طوارئ شؤون السعوديين على الرقم ٠٠٣٩٣٢٨٠٤٣٢٦٠٦، أو على ايميل السفارة: itemb@mofa.gov.sa والله خير الحافظين”.

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