الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تنبيه مهم من «الخارجية» بشأن استخدام شعارها على مواقع التواصل

تنبيه مهم من «الخارجية» بشأن استخدام شعارها على مواقع التواصل
الخارجية السعودية
0

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الخارجية عبر مركز الاتصال والإعلام التابع لها عدم سماحها باستخدام شعارها على أية معلومات غير معتمدة من الوزارة.

جاء ذلك بعد أن وضع أحد الحسابات في موقع “تويتر” شعار الوزارة على منشور يحمل معلومات مغلوطة عن الفرق بين منصبي وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي في تويتر: “نلفت عنايتكم بأن المعلومات الواردة في المنشور لا تستند إلى مصدر معتمد وغير دقيقة، كذلك نطلب منكم عدم استخدام شعار الوزارة على معلومات غير معتمدة من وزارة الخارجية”.

مواد ذات صلة

المملكة تؤكد دعمها جهود السلام لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

المملكة تؤكد دعمها جهود السلام لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الخارجية: المملكة تدعم سيادة قبرص على أراضيها

الخارجية: المملكة تدعم سيادة قبرص على أراضيها

«الخارجية»: للمحكمة حق رفض «طلب الخصوم» في عدة حالات

«الخارجية»: للمحكمة حق رفض «طلب الخصوم» في عدة حالات

المملكة: مستوطنات إسرائيل عقبة أمام السلام والاستقرار بالمنطقة

المملكة: مستوطنات إسرائيل عقبة أمام السلام والاستقرار بالمنطقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة