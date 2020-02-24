تنبيه مهم من «الخارجية» بشأن استخدام شعارها على مواقع التواصل

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الخارجية عبر مركز الاتصال والإعلام التابع لها عدم سماحها باستخدام شعارها على أية معلومات غير معتمدة من الوزارة.

جاء ذلك بعد أن وضع أحد الحسابات في موقع “تويتر” شعار الوزارة على منشور يحمل معلومات مغلوطة عن الفرق بين منصبي وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي في تويتر: “نلفت عنايتكم بأن المعلومات الواردة في المنشور لا تستند إلى مصدر معتمد وغير دقيقة، كذلك نطلب منكم عدم استخدام شعار الوزارة على معلومات غير معتمدة من وزارة الخارجية”.