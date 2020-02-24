«السعودية للكهرباء» تحسم الجدل بشأن زيادة تعريفة خدمات المستهلكين

تواصل – فريق التحرير:

نفت الشركة السعودية للكهرباء ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة التعرفة وأسعار خدمة الكهرباء للمستهلكين.

جاء ذلك في رد من الشركة على سؤال مغردة قالت فيه: “هل صحيح زيادة الأسعار من،0.18 هللة إلى 0.33 هللة؟”.

وردت الشركة عبر حساب “العناية بالمشتركين” لتحسم الجدل بشأن رفع الأيعار، بقولها: “غير صحيح مايتم تداوله عن وجود زيادة في التعريفة وأسعار الخدمة”.