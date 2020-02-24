الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحذير.. «جوجل» يهدد خصوصيات مستخدمي مجموعات «واتساب»

تحذير.. «جوجل» يهدد خصوصيات مستخدمي مجموعات «واتساب»
0

تواصل – وكالات:

حذر خبراء تقنيون من إمكانية تعرض خصوصيات مستخدمي “واتساب” للتهديد من خلال عمليات البحث في جوجل خاصة ما يتعلق بمجموعات التواصل عبر التطبيق.

واكتشف صحفي متخصص في الشأن التقني يعمل في إذاعة “دويتشه فيله”، أن “بحث جوجل” يفهرس روابط الدعوات إلى الانضمام لمجموعات خاصة على “واتساب” عند استخدام ميزة “دعوة إلى مجموعة عبر الرابط”.

ويتمثل تهديد الخصوصية في أن أي شخص يمكنه البحث عن رابط الانضمام لمجموعة واستخدامه، وبعد ذلك يمكنه معرفة أعضائها والاطلاع على أرقامهم إذا سُمح له بالانضمام.

وفي هذا السياق، أوضحت شركة “واتساب” أن الروابط المتاحة على “بحث جوجل” هي التي شاركها مستخدمو التطبيق في أماكن قابلة للبحث في محتواها.

مواد ذات صلة

«جوجل» تحذف 600 تطبيق من المتجر الإلكتروني «بلاي ستور»

«جوجل» تحذف 600 تطبيق من المتجر الإلكتروني «بلاي ستور»

تحديث بـ«واتساب» لسد ثغرة أمنية خطيرة

تحديث بـ«واتساب» لسد ثغرة أمنية خطيرة

ميزة بـ«جوجل» تسمح باستخدام طابعتك الخاصة من أي مكان بالعالم (فيديو)

ميزة بـ«جوجل» تسمح باستخدام طابعتك الخاصة من أي مكان بالعالم (فيديو)

أرقام خيالية.. «يوتيوب» تفصح لأول مرة عن أرباحها

أرقام خيالية.. «يوتيوب» تفصح لأول مرة عن أرباحها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة