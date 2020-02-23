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خوفا من «كورونا».. عزل آلاف الأشخاص في ولاية كاليفورنيا

خوفا من «كورونا».. عزل آلاف الأشخاص في ولاية كاليفورنيا
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تواصل – واس:

قررت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عزل آلاف الأشخاص خوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد، في وقت اتخذت السلطات الفدرالية إجراءات إضافية في مواجهة المرض الذي يُخشى أن يتحوّل إلى وباء.

وأكدت إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا في بيان صادر عنها أن 7600 شخص عادوا إلى الولاية بعد زيارة الصين أثناء تفشي الفيروس المستجد، طلب منهم عزل أنفسهم في منازلهم هذا الشهر، بينما يحاول مسؤولو الصحة وقف انتشار الفيروس.

وأوضحت إدارة الصحة أن الأشخاص عادوا إلى الولايات المتحدة في 2 فبراير أو بعد ذلك، وطلب منهم مراقبة صحتهم، والبقاء في المنزل، والحد من التفاعلات مع الآخرين.

يشار إلى أن الأمريكيين العائدين من ووهان بؤرة المرض بوسط الصين، أعيدوا في رحلات مستأجرة وحجروا في قواعد عسكرية.

وتقوم الولايات المتحدة بنقل المسافرين من الصين إلى أراضيها عبر 11 مطاراً، بما في ذلك مطار سان فرانسيسكو الدولي، لضمان حصولهم على الفحص الطبي والرعاية الطبية.

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