توقعات طقس الإثنين.. أمطار رعدية وضباب رياح نشطة على معظم المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاطا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، على الرياض والشرقية والقصيم وحائل وأجزاء من الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، يوم غد الاثنين، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، هطول أمطار رعدية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم وحفر الباطن والقيصومة ومرتفعات المدينة المنورة.

وتشمل التوقعات أيضا تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.