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«الصحة» توضح حقيقة خطورة «الطرود البريدية» الواردة من الصين

«الصحة» توضح حقيقة خطورة «الطرود البريدية» الواردة من الصين
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها فيروس كورونا الجديد.

واستبعدت الوزارة في بيان لها، انتقال الفيروس عبر البضائع، وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض فقد أوضحت الصحة أنه شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى، إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروس من شخص لآخر.

‏وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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