«الطيران المدني» تُلزم الناقلات الجوية بتعويض المسافرين بقيمة 65 مليون ريال

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ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية العاملة في المملكة بدفع تعويضات تزيد عن 65 مليون ريال سعودي للمسافرين على مدار العامين الماضيين 2018 و2019، وذلك بعد إخلالها بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام لائحة حماية حقوق العملاء وتماشياً مع توجه الهيئة العامة للطيران المدني نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحسين تجربتهم وفق أعلى المعايير العالمية من خلال تقديم تجارب متميزة والتأكيد على الناقلات الجوية بأهمية وضع المسافر في عين الاعتبار منذ نشوء العلاقة التعاقدية معه ومن لحظة تواجده في نطاق الخدمة بما في ذلك حالة السفر وفقا لما نصّت عليه الأنظمة واللوائح.

وجاءت حالة “فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة” بالمرتبة الأولى من حيث التعويضات، يليها تأخير الرحلات ومن ثم إلغاء الرحلات، بحيث شملت هذه التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة”.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بعموم المسافرين الاطلاع على اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء عبرموقعها الإلكتروني، كما يمكن للمسافرين الراغبين بتقديم الشكاوى ضد الناقلات الجوية التواصل مع مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.