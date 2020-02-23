برعاية أمير الشرقية.. جمعية «تحفيظ الجبيل» تحتفل بتخريج 89 حافظاً للقرآن

تواصل – فريق التحرير:

تحتفل الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل بتخريج الدفعة السادسة عشر(تاج الوقار16) من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 89 حافظاً وحافظة يوم الثلاثاء 22 رجب 1441هـ, في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود- أمير المنطقة الشرقية ، وبحضور سعادة محافظ الجبيل الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل وعدداً من المشائخ والمسؤولين وأولياء الأمور.

وقدم مدير عام الجمعية فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن الجبر شكره لأمير المنطقة لرعايته هذا الحفل الذي يأتي امتداداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده.

وأكد على أن إعلان أسماء جدد لحفظة كتاب الله يأتي تشجيعا لأهل القرآن وتحقيقا لرغبة المجتمع, وإبراز الدور الذي تبذله الجمعية في تعليم القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا مع الرقي بالعملية التعليمية والتربوية، إضافة إلى إذكاء روح المنافسة الشريفة والطموحة بين الابناء في تعلم وحفظ القرآن الكريم, وتحفيز فئات المجتمع بالإسهام في رعاية النشء لتعليم القرآن الكريم، سائلا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.