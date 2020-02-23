هكذا يساعد الإفطار في خسارة الوزن

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة فطور كبيرة صباحاً يساعد على خسارة الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية بمعدل ضعفي ما يقوم به الجسم أثناء النهار.

وقام الباحثون بتحليل معدلات الأيض لدى 16 رجلاً طالبين منهم تناول وجبة فطور قليلة السعرات الحرارية وعشاء دسم، والقيام بالعكس في اليوم التالي.

ووجدوا بنتيجة الاختبار أن تناول وجبة فطور غنية وعشاء خفيف يعزز توليد الحرارة المحرض بالغذاء الأمر الذي يعمل على حرق السعرات الحرارية، كما تبين أن تناول وجبة فطور قليلة السعرات الحرارية تعزز الشهية لتناول الحلويات على مدار اليوم.

وأكدت جوليان ريختر المشرفة على الدراسة: «بينت النتائج التي توصلنا إليها أن الوجبة التي يتم تناولها عند الفطور بمعزل عن كمية السعرات الحرارية التي تحتويها إنما تولد ضعفي الحرارة المحرضة بالغذاء مقارنة بوجبة العشاء.

ويعتبر ذلك مهماً بالنسبة للأشخاص الذين يقللون من أهمية تناول الفطور، بحيث إن تناول كميات أكبر في تلك الوجبة يجنب حدوث التخمة وارتفاع ضغط الدم.

وتدعم هذه الدراسة أخرى أجريت عام 2017 على 50 ألف بالغ وتبين بموجبها أن تناول وجبة فطور كبيرة وغداء معتدل وعشاء خفيف يؤدي إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم.