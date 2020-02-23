الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

هكذا يساعد الإفطار في خسارة الوزن

هكذا يساعد الإفطار في خسارة الوزن
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة فطور كبيرة صباحاً يساعد على خسارة الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية بمعدل ضعفي ما يقوم به الجسم أثناء النهار.

وقام الباحثون بتحليل معدلات الأيض لدى 16 رجلاً طالبين منهم تناول وجبة فطور قليلة السعرات الحرارية وعشاء دسم، والقيام بالعكس في اليوم التالي.

ووجدوا بنتيجة الاختبار أن تناول وجبة فطور غنية وعشاء خفيف يعزز توليد الحرارة المحرض بالغذاء الأمر الذي يعمل على حرق السعرات الحرارية، كما تبين أن تناول وجبة فطور قليلة السعرات الحرارية تعزز الشهية لتناول الحلويات على مدار اليوم.

وأكدت جوليان ريختر المشرفة على الدراسة: «بينت النتائج التي توصلنا إليها أن الوجبة التي يتم تناولها عند الفطور بمعزل عن كمية السعرات الحرارية التي تحتويها إنما تولد ضعفي الحرارة المحرضة بالغذاء مقارنة بوجبة العشاء.

ويعتبر ذلك مهماً بالنسبة للأشخاص الذين يقللون من أهمية تناول الفطور، بحيث إن تناول كميات أكبر في تلك الوجبة يجنب حدوث التخمة وارتفاع ضغط الدم.

وتدعم هذه الدراسة أخرى أجريت عام 2017 على 50 ألف بالغ وتبين بموجبها أن تناول وجبة فطور كبيرة وغداء معتدل وعشاء خفيف يؤدي إلى انخفاض مؤشر كتلة الجسم.

مواد ذات صلة

وجبة كبيرة بالإفطار تحرق كميات أكثر من السعرات الحرارية

وجبة كبيرة بالإفطار تحرق كميات أكثر من السعرات الحرارية

ابتغاء وجه الله.. مواطنة تصنع إفطاراً للمارة منذ 4 أشهر (فيديو)

ابتغاء وجه الله.. مواطنة تصنع إفطاراً للمارة منذ 4 أشهر (فيديو)

تطوير مكملات غذائية تساعد على خسارة الوزن دون رياضة

تطوير مكملات غذائية تساعد على خسارة الوزن دون رياضة

تعرّف على 8 أنواع من الزيوت تساعدك في خسارة الوزن

تعرّف على 8 أنواع من الزيوت تساعدك في خسارة الوزن

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة