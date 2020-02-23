الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب «كورونا»

الكويت تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب «كورونا»
0

تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر، بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هناك.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في بيان اليوم: “إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد”.

وأضاف أن القرار يأتي أيضًا انسجامًا مع الخطة التي وضعتها الحكومة الكويتية لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

مواد ذات صلة

«البنتاجون»: إيران مستمرة بانتهاك القوانين الدولية بتسليح ميليشيا الحوثي

«البنتاجون»: إيران مستمرة بانتهاك القوانين الدولية بتسليح ميليشيا الحوثي

الصحة الكويتية تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا»

الصحة الكويتية تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا»

منظمة إيرانية معارضة تكشف أدلة جديدة بشأن تعمد «الحرس الثوري» إسقاط الطائرة الأوكرانية

منظمة إيرانية معارضة تكشف أدلة جديدة بشأن تعمد «الحرس الثوري» إسقاط الطائرة الأوكرانية

مرسوم أميري بإجراء تعديل وزاري محدود في الكويت

مرسوم أميري بإجراء تعديل وزاري محدود في الكويت

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>