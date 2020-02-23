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شرطة الرياض: القبض على وافد يتاجر بشرائح الاتصال المزورة

شرطة الرياض: القبض على وافد يتاجر بشرائح الاتصال المزورة
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تواصل-  واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على وافد بنجلاديشي الجنسية في العقد الرابع من العمر متهم بالمتاجرة في شرائح الاتصال المزورة، وذلك بحي العمل وسط العاصمة الرياض.

جاء ذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالمتاجرة بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وعُثر بحوزته على (31,450) شريحة مزورة لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

 

 

 

 

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