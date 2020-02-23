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الدفاع المدني يعلن عن وظائف صحية شاغرة.. رابط وموعد التقديم

الدفاع المدني يعلن عن وظائف صحية شاغرة.. رابط وموعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الخريجين التقدم لشغل 7 وظائف صحية، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وأوضحت المديرية عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” أنه على الراغبين في التقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

ويبدأ التقديم في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 6 – 7 – 1441هـ، وينتهي في تمام الساعة 11 يوم الخميس الموافق 10- 7- 1441 هـ، وذلك عبر الرابط (هنا).

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