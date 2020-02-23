ضبط مواد مخدرة بقيمة 7 ملايين ريال.. وإحباط تسلل 441 شخصاً في الداير

تواصل- فريق التحرير:

نجحت جهود الحملة الأمنية المشتركة بالداير، في إحباط عمليات تهريب كميات كبيرة من الدخان تقدر قيمتها بأكثر من 7 ملايين ريال، وكمية من القات والتنباك، إضافة إلى إحباط عمليات تسلل وعبور للحدود بشكل غير نظامي.

وأسفرت جهود الرصد والمتابعة للحالة الأمنية في جبال الداير من قِبل محافظة الداير، عن توجيه ضربة قوية لعمليات التهريب حيث ضبطت أكثر من 38,300 كرز دخان، وأحبطت عمليات تهريب 2090 حزمة قات، إضافة إلى مركبتين تستخدمان لغرض التهريب، وتمكنت الحملة الأمنية من القبض على 441 متسللاً من جنسيات مختلفة.

وأكد محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أن النجاحات التي حققتها الحملات الأمنية، أتت بعد جهود في الرصد الدقيق للحالة الأمنية في جبال الداير، وإعداد الخطط بما يتوافق مع كل حالة، ومراجعة تلك الخطط بشكل دوري لضمان العلاج الجذري والنجاح المستمر للعمل الأمني، بمختلف أشكاله.

وأشار إلى أن موقع المحافظة الحدودي وطبيعتها الوعرة، يجعلانها أكثر عُرضة لعمليات التهريب، إلا أن تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية يجهض -ولله الحمد- الكثير من عمليات التهريب والتسلل.