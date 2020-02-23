«المسند»: توقعات بحالة استقرار جوي على معظم مناطق المملكة

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إنه من المتوقع أن يشهد، اليوم الأحد، حالة من الاستقرار الجوي في عناصر الطقس بمعظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “غداً متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة والنشطة التي قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة في الشرق والوسط والغرب والجنوب”.

وتابع: “متوقع أن تسقط ندف من الثلوج الخفيفة فوق مرتفعات اللوز مساء الاثنين ويوم الثلاثاء، وعلى مرتفعات علقان والظهر يوم الثلاثاء”.