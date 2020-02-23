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بدءاً من اليوم.. إلزام القطاعات التجارية بتوثيق العقود عبر «إيجار»

بدءاً من اليوم.. إلزام القطاعات التجارية بتوثيق العقود عبر «إيجار»
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تواصل- فريق التحرير:

تعتزم وزارة الإسكان إلزام القطاعات التجارية بتوثيق عقودها الإيجارية عبر الشبكة الإلكترونية “إيجار” رسمياً اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من الفترة الاختيارية التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك تزامناً مع تدشين العقد الموحد للقطاع العقاري التجاري اليوم، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها وزارة العدل والتجارة والاستثمار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من هذه الجهات، حيث بلغ عدد الوحدات التجارية المسجلة في برنامج الشبكة الإلكترونية “إيجار” بلغ أكثر من 40 ألف وحدة تجارية خلال الفترة التجريبية.

ويتضمن العقد الإيجاري الجديد للقطاع ميزة احتساب القيمة الإيجارية عبر نسبة من الأرباح وليس بقيمة مالية ثابتة سنوياً، إذ تأتي هذه الخطوة بعد أن طالب بها عدد من العاملين في القطاع التجاري، باعتبارها أحد الأساليب التجارية المتعامل بها في السوق حاليا.

جدير بالذكر ، أن وزارة الإسكان كشفت في وقت سابق، عن أن عدد الوحدات الإيجارية المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بلغ نحو 700 ألف وحدة مسجلة، تنوعت بين تجارية وسكنية.

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