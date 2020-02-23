مصادر تكشف تفاصيل جديدة في حادثة إطلاق النار على رجال الأمن بالمدينة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن مطلق النار على رجال الدوريات الأمنية في حي طيبة (غربي المدينة المنورة)، أول أمس، أطلق 30 رصاصة، قبل أن يتم القبض عليه عقب تحصنه في منزله، مما أسفر عن إصابة 3 من رجال الأمن، من بينهم مدير الدوريات الأمنية العقيد عبدالله الغامدي.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قالت المصادر: إن الجاني خرج من منزله قبل صلاة الجمعة، وبادر بالتصويب على مركبة كانت تسير بالقرب من مربع سكني يقطن فيه، ثم عاد للتحصن في منزله، وبعد مباشرة الجهات الأمنية الأمر، بادر بإطلاق النار عليهم، من نوافذ الدور العلوي للمنزل.

وبينت المصادر أن الجاني سبق أن هدد أحد جيرانه بالسلاح الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه كان يسكن في الشقة بمفرده منذ فترة.

وكان المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة أكد أن الجهات المختصة باشرت التحقيق مع الجاني للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبين في بيان أمس الأول، أن الحادثة وقعت ظهر الجمعة، إذ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع (أنوفا) وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (3) من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى.