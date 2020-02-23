جامعة أم القرى توضح حقيقة تركيب كاميرات «ساهر»

أبدى عدد من طلاب ومرتادي جامعة أم القرى في العابدية بمكة المكرمة استغرابهم من نصب كاميرات رصد في الشوارع الداخلية لحرم الجامعة.

وأكد المتحدث باسم الجامعة الدكتور عثمان قزاز – وفقا لـ«عكاظ» – أن ما تم تداوله داخل شوارع الجامعة هو دراسة بحثية متخصصة لأحد الباحثين ليست لها علاقة بأجهزة الرصد الآلي للمخالفات المعروفة بـ«ساهر»، مشيرا إلى أنها دراسة مرورية تهدف إلى حصر السيارات وتحديد الكثافات المرورية داخل الجامعة.