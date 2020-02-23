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انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الثلاثاء.. فرص بقيمة 600 مليار ريال

انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية الثلاثاء.. فرص بقيمة 600 مليار ريال
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تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، تنطلق الثلاثاء المقبل فعاليات النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية 2020، إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين،

ويُعتبر المنتدى منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وفرصة استثنائية لبناء العلاقات، كما يهدف إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين بمعرفة الفترة الزمنية للمشاريع والتكاليف التقديرية لها، وفرصة لهم للاجتماع بالملاك والتعرف على اشتراطات العمل معهم.

وتشارك في المنتدى الذي يستمر يومين، 35 جهة حكومية وخاصة، تطرح 850 مشروعاً بقيمة 600 مليار ريال، حيث يُعد المنتدى مناسبة جيدة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية في عدة جهات تحت مظلة واحدة، ليمكنهم إعداد خططهم المستقبلية.

ومن أبرز المشاركين أرامكو، سابك، القدية، “أمالا”، البحر الأحمر، وزارات الدفاع، الطاقة، الإسكان، هيئة “مدن” والشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك سلمان للطاقة، وغيرها.

وتهدف الهيئة لأن يكون المنتدى أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة معا لتبادل المعلومات، مع تنوع المشاريع التي ستُطرح فيه وتشمل النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

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