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«الصحة العالمية» تعلق على تراجع أعداد المصابين بـ «فيروس كورونا»

«الصحة العالمية» تعلق على تراجع أعداد المصابين بـ «فيروس كورونا»
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تواصل – واس:

رحبت منظمة الصحة العالمية اليوم بتراجع أعداد المصابين بكورونا في الصين، وأعربت المنظمة في نفس الوقت عن قلقها من عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس في أماكن أخرى دون أن تكون لها صلة واضحة بالصين، وتشمل أشخاصاً لم يسبق لهم السفر إلى الصين أو مخالطة أي حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تصريحات صحافية ” أكبر مخاوفنا لا يزال احتمال انتشار فيروس كوفيد-19 في بلدان ذات أنظمة صحية أكثر هشاشة”.

وأضاف أن المنظمة طلبت 675 مليون دولار لدعم البلدان الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى إعطاء الأولوية إلى 13 دولة في إفريقيا بسبب علاقاتها مع الصين.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن الصين أبلغت المنظمة إجمالاً باكتشاف 75569 حالة و2239 حالة وفاة.
وأضاف أنه وفقاً للبيانات المتاحة، يظل المرض بسيطاً لدى 80 بالمئة من المصابين وخطيراً أو حرجاً لدى 20 بالمئة, ويكون الفيروس قاتلاً في اثنين بالمئة من الحالات.

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