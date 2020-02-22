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حرس حدود يُنقذ مواطنَيْن ومقيمًا تعطَّل قاربهم في عرض البحر بـ «المدينة»

حرس حدود يُنقذ مواطنَيْن ومقيمًا تعطَّل قاربهم في عرض البحر بـ «المدينة»
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تواصل – فريق التحرير:

أنقذ رجال حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة صباح اليوم السبت مواطنين اثنين وبنغلاديشي تعرض قاربهم لعطل في عرض البحر في ينبع.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه ورد بلاغ لمركز العباسي التابع لقطاع حرس الحدود بينبع يفيد بتعطّل مكائن قارب صيد، وعلى متنه ثلاثة أشخاص، في منطقة شعب الوصل في حدود مسؤوليات قطاع ينبع.

وتابع المورعي أنه على الفور تم توجيه الدورية البحرية التابعة للوحدات البحرية بقيادة المنطقة إلى الموقع، وبفضل من الله، تم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة، ولله الحمد، وتم قطْر القارب المتعطل إلى مرسى مركز العباسي من قِبل الدورية البحرية.

وأهاب المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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