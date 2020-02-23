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«الوطني للنخيل» يوضح العلاقة بين تناول التمر ومرض السكري

«الوطني للنخيل» يوضح العلاقة بين تناول التمر ومرض السكري
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تواصل – فريق التحرير:

علق المركز الوطني للنخيل والتمور على مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “مرض السكري والتمر نتائج غير متوقعة”.

وقال المركز، إن البحث العلمي أثبت أن تأثير تناول التمر على سكر وإنسولين الدم منخفض إلى متوسط على كلٍ من الأصحاء ومرضى السكري النوع الثاني.

وأضاف أنه تم إجراء بحث على مرضى السكري النوع الثاني أظهر أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر كان لديهم مخزون سكر الدم أقل، وبالنسبة لصنف تمور السكري أثبت البحث العلمي أن له مؤشرا سكريا منخفضا، حيث نسب المركز هذه المعلومات إلى الدكتورة منيرة المسلم أستاذ مساعد في التغذية العلاجية بجامعة الملك فيصل بالأحساء.

وأضاف المركز الوطني للنخيل والتمور، أنه كون تأثير التمر منخفضا على سكر الدم، فلا يعني أن يتوقف مريض السكري عن أخذ العلاج المناسب وفي وقته المناسب.

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