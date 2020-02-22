تضم مواطن وامرأتين.. تفاصيل الإطاحة بعصابة ارتكبت 29 جريمة سرقة بـ «المدينة»

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي، بعصابة تمتهن السرقات، مكونة من مواطن وامرأتين مقيمتين من الجنسية النيجيرية.

وتلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة بلاغات عديدة لقضايا سرقات مجهولة ومبالغ مالية متفاوتة بأسلوب متخفٍ وغامض؛ حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص لمثل هذا النوع من الجرائم.

وتم إعداد خطة أمنية دقيقة ومحكمة نتج عنها القبض على الجناة في وقت قياسي، أدى إلى إحباط الجناة والاعتراف بالجرائم التي قاموا بها، وذلك وفق نتائج بحثية أكدتها المصادر السرية لدى فريق البحث والتحري.

وبلغ عدد الجرائم المرتكبة ٢٩ حالة سرقة منوعة، وبلغت قيمة المسروقات أكثر من ٦٥٠ ألف ريال، حيث أشرف وتابع عملية القبض عليهم مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وتمثل أسلوب العصابة الإجرامي بقيام امرأتين بالعمل في المنازل في مجال التجميل، ومن ثم رصد وتقييم ما يستحق السرقة من أموال وممتلكات ثمينة عينية، وبعد التأكد من خلو المنازل من سكانها ووجودهم في مناسبات أو أفراح خاصة لهم، يقوم ثالثهم بالسرقة وإتمام جريمته.