الإمارات تسجل إصابتين جديدتين بـ «فيروس كورونا»

تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني (70 عامًا) وحالته الصحية غير مستقرة، ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة.

وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجة الزائر الإيراني (64 عاما)، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي الفيروس وضمانا لسلامة المجتمع.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الإمارات 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها سابقا.