مشهد يخطف القلوب.. طفلة تسير على حافة حائط على ارتفاع 20 مترًا (فيديو)

تواصل – وكالات:

في مشهد مرعب يخطف القلوب، انتهزت طفلة غياب والدتها، وخرجت من الشرفة وسارت على حافة الحائط الخارجي للشقة بالطابق الرابع من العمارة.

وقع الحادث في مدينة “بلايا بارايسو” بإقليم سانتا كروس دي تينيريفي في إسبانيا، وتم تصوير الفيديو بواسطة أحد الجيران في المبنى المقابل.

وظهرت خلال مقطع الفيديو الطفلة وهي تمشي على سور الحائط الخارجي للشقة على ارتفاع أكثر من 20 مترًا، بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتحركت الطفلة على حافة الحائط حتى وصلت إلى البلكونة في الجهة الأخرى، ثم عادت أدراجها مشياً على السور مرة أخرى، حتى وصلت إلى نافذة منزلها.