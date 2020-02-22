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«التعليم» تعلن شروط وضوابط الالتحاق ببرنامج الابتعاث الخارجي للمعلمين والمعلمات

«التعليم» تعلن شروط وضوابط الالتحاق ببرنامج الابتعاث الخارجي للمعلمين والمعلمات
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات «استهداف»، وذلك للحصول على درجة الماجستير في جامعات متميزة عالمياً وفق تخصصات محددة للعام الدراسي 1441هـ -2020 م، انطلاقًا من أهمية تطوير شاغلي الوظائف التعليمية «بنين و بنات».

وأوضحت الوزارة، في تعميم، أن البرنامج يتضمن 100 مقعد للابتعاث بواقع 50 مقعدًا للمعلمين و50 مقعدًا للمعلمات، وذلك في 5 دول تشمل أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا.

ويوفر البرنامج القبول الجامعي للمرشح من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، ويتم من خلاله ابتعاث المُرشَّح إلى أفضل الجامعات العالمية في أحد التخصصات التالية:
القيادة (الإدارة والسياسة التعليمية ، الأساليب الكمية في التعليم)، العلوم البحتة (الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء،الأحياء، العلوم، الحاسب الآلي، اللغة الإنجليزية) ، التربية الخاصة (الموهوبون، الاحتياجات الخاصة والإعاقة ،التوحد)، الطفولة المبكرة، الإرشاد المدرسي.

وحددت وزارة التعليم عددًا من الضوابط للالتحاق بالبرنامج تتضمن ألا يزيد عمر المرشح عن35 عاماً وفق التقويم الهجري، وأن يكون حاصلا على معدل تراكمي (من 4 إلى 5) أو (من 3 إلى 4) أو (من 90 إلى 100) في مؤهل البكالوريوس ، علمًا أن المفاضلة ستكون وفقًا للمعدل الأعلى.

واشترطت الوزارة للالتحاق بالبرنامج أن يكون المرشح بالبرنامج حاصلًا على 80% في متوسط اختباري قياس (قدرات الجامعيين وكفايات المعلمين)، وأن يكون حاصلًا على درجة (5) فأعلى في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية « IELTS UKVI» على ألا يقل تقدير تقويم الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة عن ممتاز، وألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي أو يكون طرفًا في قضية قائمة.

وشملت الضوابط اجتياز المقابلة الشخصية بحد أدنى «۹۰»، نقطة، وألا يكون المرشح سبق له الحصول على فرصة إيفاد أو ابتعاث سابقة، أو الحصول على مؤهل أعلى من البكالوريوس، علمًا بأن القبول الجامعي سيكون وفق التخصصات المحددة، على أن يتقيد المرشح بالدراسة في نفس التخصص المرشح له، كما يلتزم بالدراسة في نفس الدولة والجامعة المرشح لها.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة رفع المرشح لسيرته الذاتية، متضمنة ما يتميز به وإنتاجه العلمي، مشددة على ضرورة رفع أسماء المرشحين للإيفاد عن طريق برنامج فارس حسب الخطة الزمنية المعتمدة، وأشارت الوزارة إلى عدد من المزايا التي سيحصل عليها الملتحقون بالبرنامج، والتي تتمثل في توفير القبول الجامعي لهم من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وابتعاثه إلى أفضل الجامعات العالمية، والالتحاق ببرنامج مكثف لرفع مستوى اللغة الإنجليزية داخل المملكة قبل السفر.

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