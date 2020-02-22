«باغاني» تطلق سيارة جديدة بمواصفات خارقة

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة باغاني عن إطلاق سيارتها الجديدة الخارقة “Imola”، والتي تعتمد على هيكل أحادي من ألياف الكربون والتيتانيوم.

وتظهر السيارة بطول 4.85 متر وارتفاع 1.27 متر وعرض 2.04 متر. وتزن السيارة، التي تقف على قاعدة عجلات بطول 2.80 متر، 1246 كيلوغراماً.

وبداخل السيارة محرك تربو مزدوج V12 سعة 6 لترات من AMG بقوة 838 حصاناً/1100 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتتضافر جهود هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات.

وتقف السيارة على جنوط كبيرة قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، كما أعلنت الشركة عن إطلاق السيارة الجديدة في 5 نسخ فقط بسعر يبلغ 5.4 ملايين دولار.