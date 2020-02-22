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رقائق البطاطس المقلية وجبة خفيفة.. نصائح لتفادي أضرارها

رقائق البطاطس المقلية وجبة خفيفة.. نصائح لتفادي أضرارها
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تواصل – وكالات:

تعد البطاطس المقلية من أكثر الوجبات الخفيفة انتشاراً على الرغم من أنها تحتوي على القليل من المغذيات كما يتخوف البعض من مخاطر احتوائها على نسبة من الكولسترول.

ويسبب ارتفاع الكولسترول قلقاً لعدد غير قليل من الناس، خاصة أن هذا الارتفاع أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب، وهو ما يحرك السؤال عن تأثير البطاطس المقلية على الكولسترول؟ وهل تسبب ارتفاعه؟

ويوجد الكولسترول في الدهون الحيوانية فقط، وعلى الرغم من عدم وجوده في رقائق البطاطس المقلية إلا أن أنواعاً عديدة منها تحتوي على زيوت مهدرجة، أو ما يعرف بالدهون الصلبة أو المتحوّلة، والتي تسبب ارتفاع الكولسترول الضار بالدم، وانخفاض مستوى الكولسترول الجيد.

لذلك، تعتبر الدهون المتحولة هي العنصر غير الصحي في رقائق البطاطس المقلية، والذي يؤثّر على الكولسترول.

ولتجنب مخاوف المستهلكين وفرت شركات إنتاج رقائق البطاطس المقلية منتجات خالية أو قليلة الزيوت المهدرجة، وهي اختيار أفضل ، لكن الاختيار الصحي من رقائق البطاطس هو أن تكون مخبوزة في الفرن وليست مقلية.

ولا يسبب تناول وجبة خفيفة من رقائق البطاطس المقلية ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية، أما عند تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع بانتظام فلا شك أن ذلك يؤثر سلبياً.

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