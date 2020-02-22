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«أمانة مكة» تعرض 153 فرصة بملتقى الاستثمار البلدي بالرياض

«أمانة مكة» تعرض 153 فرصة بملتقى الاستثمار البلدي بالرياض
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تواصل – واس:

تشارك أمانة العاصمة المقدسة في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” الذي يقام بعد غد الاثنين، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أمانات المملكة، حيث تستعرض أمانة العاصمة المقدسة من خلاله ١٥٣ فرصة استثمارية متنوعة بمكة المكرمة أمام المستثمرين.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، توفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة بمكة المكرمة ومنها استثمار وتطوير مواقف حجوزات السيارات الموجودة على مداخل العاصمة المقدسة، إضافةً إلى مبانٍ فندقية و طبية وأسواق ومجمعات تجارية.

وأضاف أن شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية بما يتواكب مع رؤية ٢٠٣٠م من مشاريع عمرانية في المنطقة المركزية عن طريق معالجة وتطوير المناطق العشوائية، ومشاريع سكنية أخرى وتجارية في منطقة بوابة مكة الامتداد العمراني الغربي للعاصمة المقدسة، بدءاً بمشاريع البنية التحتية والمجمعات السكنية والتجارية، ومنها مشروع مركز المؤتمرات والمعارض ومجمع المطاعم المركزي والمنتزهات البرية التي في طور الطرح والتنفيذ.

وأكّد أمين العاصمة المقدسة أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والإسهام في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن هذا الملتقى الاستثماري يعد فرصة كبيرة لرواد الأعمال بالمملكة للاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم التي تلبي احتياجات جميع فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة.

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