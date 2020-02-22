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بعد الصين.. إيران تسجل ثاني أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا

بعد الصين.. إيران تسجل ثاني أكبر عدد وفيات بفيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

أعلنت إيران، اليوم السبت، وفاة شخص خامس من جراء إصابته بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في هذا البلد إلى 5 حالات، كما أعلنت إيران أيضا عن اكتشاف 10 إصابات بالفيروس القاتل، ليرتفع عدد الإصابات إلى 28 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهان بور، في تصريح للتلفزيون الرسمي: “لدينا 10 إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19.. وللأسف توفي أحد هؤلاء المصابين الجدد”.

وبهذا العدد من الوفيات، أصبحت إيران ثاني أكثر الدول التي تسجل حالات وفاة بعد الصين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما أن معدل الوفيات إلى الإصابات في إيران يعتبر مرتفعا، حيث توفي 5 من أصل 28 إصابة، أي نحو 18 في المئة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بمعدل الوفيات العالمي بسبب الفيروس، والتي لا تصل إلى 3 في المئة فقط.

وسجلت الصين 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” و109 حالات وفاة حتى صباح اليوم السبت، وفقا للجنة الصحة الوطنية الصينية.

وبهذا العدد ترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد حالات الإصابة المؤكدة في كل أنحاء الصين إلى نحو 76288، وحالات الوفاة إلى 2345 منذ ظهور الفيروس لأول مرة في أواخر ديسمبر/كانون أول في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

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