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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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