دوريات حرس الحدود تُنقذ مواطناً وطفلتيه من الغرق بكورنيش الخبر

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نجحت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالخبر، في إنقاذ مواطن وطفلتيه من الغرق.

وصرح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى اتصالاً من مواطنة تفيد بأن زوجها وطفلتيها يمارسون السباحة في شاطئ الأمواج ولم يستطيعوا العودة إلى الشاطئ بسبب شدة الرياح.

وأضاف الرائد الأكلبي بأنه على الفور، تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والإسعاف بقطاع الخبر لمباشرة الحادثة، وتم بحمد الله إنقاذ المواطن وابنتيه، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة.