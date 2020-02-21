الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزعاق»: توقعات برياح مثيرة للأتربة والغبار بداية من منتصف الأسبوع المقبل

«الزعاق»: توقعات برياح مثيرة للأتربة والغبار بداية من منتصف الأسبوع المقبل
0

تواصل – الرياض:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تنشط رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بداية من منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن موجات البرد المباغتة سوف تقل خلال الأيام المقبلة.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «منتصف الأسبوع المقبل.. نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق المملكة، خاصة على الشمال والشمال الشرقي والشرقية والوسطى».

وأضاف الزعاق، أن الأربعاء الماضي كان أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نشعر بالدفء الحار خلال الظهيرة، مشيرًا إلى أنه في هذه الأيام تهدأ البرودة الشديدة ليلًا وتطول فترة الاعتدال وتقل موجات البرد المباغتة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران)، لافتة إلى استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

 

مواد ذات صلة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في مناطق المملكة

توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط

توقعات درجات الحرارة.. جازان الأعلى وتبوك وطريف 5 درجات فقط

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وأتربة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة وأتربة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

«الحصيني» يتوقع موجة برد جديدة على المملكة تبدأ مساء اليوم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>