«الزعاق»: توقعات برياح مثيرة للأتربة والغبار بداية من منتصف الأسبوع المقبل

تواصل – الرياض:

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تنشط رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، بداية من منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن موجات البرد المباغتة سوف تقل خلال الأيام المقبلة.

وقال الزعاق في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «منتصف الأسبوع المقبل.. نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة في الأماكن المكشوفة على معظم مناطق المملكة، خاصة على الشمال والشمال الشرقي والشرقية والوسطى».

وأضاف الزعاق، أن الأربعاء الماضي كان أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نشعر بالدفء الحار خلال الظهيرة، مشيرًا إلى أنه في هذه الأيام تهدأ البرودة الشديدة ليلًا وتطول فترة الاعتدال وتقل موجات البرد المباغتة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة طقس الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، نجران)، لافتة إلى استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.